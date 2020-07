Gejts: Moraćete da primite vakcinu dva puta, stariji možda i tri

Trka za vakcinom protiv virusa korona i dalje traje, ali po svemu sudeći, jedno vakcinisanje neće biti dovoljno za zaštitu.

Novinarka i voditeljka Si-Bi-Esa pitala je Bila Gejtsa koliko doza vakcine će nam biti potrebno. Njegov odgovor je iznenadio:

​"U ovom trenutku ne čini se da će ijedna od vakcina koje se prave biti dovoljne za zaštitu u jednoj dozi. To je bila nada na početku. Možda će nas vakcine koje kasnije budu napravljene pozitivno iznenaditi. Ali zasad, kako stvari stoje, ne. Kada je riječ o starijim osobama, one će možda morati da prime i više od dvije doze", prenosi Blic.

Gejts je prije desetak dana apelovao da lijekovi za COVID-19 i potencijalna vakcina budu dostupni zemljama i ljudima kojima su najpotrebniji, a ne "onome ko više plati", rekavši da će oslanjanje na tržišne uslove produžiti smrtonosnu pandemiju.

"Ako jednostavno dopustimo da lijekovi i vakcina odu onome ko najviše plati, umjesto ljudima i mjestima gdje su najpotrebniji, imaćemo dužu, nepravedniju i smrtonosniju pandemiju", rekao je osnivač Majkrosofta u video-poruci objavljenoj tokom virtuelne konferencije na temu virusa korona koju je organizovalo Međunarodno društvo za borbu protiv AIDS-a.

