Gejts o teorijama zavjere: Istina o vakcini sasvim drugačija

Osnivač Majkrosofta Bil Gejts govorio je o vakcinama protiv virusa korona, teorijama zavjere koje se tiču njega, a široko su rasprostranjene i o tome koliko je opasan virus koji je izazvao pandemiju.

Gejts je do sada u razvoj vakcina protiv virusa korona uložio 350 miliona dolara, a u intervjuu za Blumberg rekao je kako ne vjeruje da će pandemija biti završena do kraja 2021. godine. Dodao je i da ne vjeruje mnogo u vakcine koje će se prve pojaviti.

"Prve vakcine neće biti idealne kada je u pitanju efektivnost protiv bolesti i transmisije. Možda neće imati dugotrajno dejstvo i uglavnom će biti korišćene u bogatim zemljama. Bićemo srećni ako ih bude dovoljno do kraja ove godine", rekao je Gejts, prenosi RT.

Kada su u pitanju brojne teorije zavjere koje ga dovode u vezu s pandemijom virusa korona, kao i njegove motive da finansira razvoj vakcine, Gejts kaže da su one "izokrenule njegove stvarne motive", jer on"ulaže novac kako bi spasavao živote".

"To je čudno. Teoretičari zavjere uzmu činjenicu da sam uključen u razvoj vakcina i izokrenu je. Tako da u njihovim teorijama, umjesto što dajem novac da spasavam živote, dajem ga da bih uzimao živote. Ako to bude uticalo na ljude da ne žele da prime vakcinu ili da ne nose maske, to je onda veliki problem", rekao je Gejts.

Gejts dodaje da ne vjeruje kako vakcinacija treba da bude obavezna, osim ukoliko nisu u pitanju ljudi koji rade sa starijima.

"Kada je nešto obavezno, često može da ima suprotan efekat od očekivanog", kaže on.

Osnivač Majkrosofta rekao je da nije previše zabrinut zbog virusa korona. Na pitanje "da li ćemo biti u redu", Gejts je odgovorio:

"Naravno. Imamo sreće što korona nije smrtonosnija bolest", rekao je on.

(Sputniknews.com)