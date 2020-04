Gejts:Trampova odluka da prekine finasiranje SZO opasna

VAŠINGTON - Odluka predsjednika SAD Donalda Trampa da obustavi finansiranje Svetske zdravstvene organizacije (SZO) dok se ne preispita način na koji je pristupila pandemiji virusa korona "jednako je opasna koliko i zvuči", izjavio je u srijedu preduzetnik i filantrop Bil Gejts.

"Njihov rad usporava širenje Kovid-19 i ako taj rad bude zaustavljen, nijedna druga organizacija ih ne može zamijeniti. Svuhetu je potreban SZO sada više nego ikad", napisao je na svom Twitter nalogu osnivač Microsofta, prenosi CNN.

SZO je krajem januara proglasila virus korona globalnom pretnjom po javno zdravlje, a nedelju dana kasnije Fondacija "Bil i Melinda Gejts" obećala je 100 miliona dolara za pomoć u obuzdavanju epidemije.

Ta sredstva, rečeno je u fondaciji, koristiće se za pomoć u pronalaženju vakcine protiv virusa, ograničavanju njegovog širenja i poboljšanju otkrivanja i liječenja.

Američki predsjednik Donald Tramp prethodno je izjavio da je naložio članovima svoje administracije da bar privremeno obustave finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije zbog načina na koji je rukovodila pandemijom korona virusa.

Tramp je na konferenciji za novinare u Beloj kući rekao da SZO nije ispunila svoju osnovnu dužnost i da za to mora da odgovara. On je optužio SZO da je promovisala "kineske dezinformacije" o virusu korona, što je, kako je ocijenio, vjerovatno dovelo do veće epidemije korona virusa nego što bi se u suprotnom dogodilo.