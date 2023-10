Generalna skupština UN usvojila jordansku rezoluciju o Gazi

Generalna skupština UN usvojila je jordansku rezoluciju, javio je Al Jazeerin reporter Ivica Puljić.

Za jordansku rezoluciju glasalo je 120 zemalja, 14 je bilo protiv, a 45 suzdržano.

BiH je glasala "za", a, zanimljivo, Hrvatska se našla među malom grupom država, predvođenih SAD i Izraelom, koje su glasale protiv.

Srbija je je po pitanju jordanske rezolucije ostala suzdržana.

Neobavezujuća rezolucija, kojom se poziva na humanitarno primirje u Gazi, usvojena je dok Izrael proširuje kopnene operacije usljed potpunog prekida telekomunikacijskih i internet veza u opkoljenoj enklavi.

BREAKING: Countries voting against Arab-backed UN resolution on Gaza: Austria Croatia Czechia Fiji Guatemala Hungary Israel Marshall Islands Micronesia Nauru Papua New Guinea Paraguay Tonga United States