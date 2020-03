Generalni direktor SZO: Testirajte, testirajte, testirajte

ŽENEVA - Testirajte svaki sumnjivi slučaj, poručio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus zemljama širom svijeta, ocijenivši da je protekle sedmice došlo do brze eskalacije slučajeva COVID-19.

"Imamo jednostavnu poruku za sve zemlje: testirajte, testirajte, testirajte", naveo je Tedros na brifingu za medije.

On je rekao da sve države moraju da imaju sveobuhvatan pristup u borbi protiv ovog virusa, ali je naglasio da je "razbijanje lanca prenosa" najefikasniji način da se spriječe infekcije i spase životi, objavljeno je na sajtu SZO.

"A da biste to uradili, morate da testirate i izolujete (ljude). Protiv požara ne možete da se borite zatvorenih očiju. I ne možemo da zaustavimo ovu pandemiju ako ne znamo ko je zaražen", podvukao je Tedros.

On je zemljama širom svijeta preporučio da izoluju osobe čiji su rezultati testa pozitivni na COVID-19 i otkriju sa kim su one bile u kontaktu u periodu od do dva dana prije nego što što su razvili simtomi, a onda testiraju i te ljude.

Tedros je naglasio da mjere socijalnog distanciranja mogu da pomognu u smanjenju prenosa virusa i omoguće zdravstvenim sistemima da se nose s pandemijoom, a pranje ruku i kašljanje u lakat mogu da smanje rizik od oboljevanja, ali da te mere, same po sebi, nisu dovoljne da se iskorjeni ova pandemija. "Kombinacija je ta koja pravi razliku", naglasio je on.

Tedros je podsjetio da je SZO poslala skoro 1,5 miliona testova u 120 zemalja.

"SZO savjetuje da svi potvrđeni slučajevi, čak i blaži slučajevi, treba da budu izolovani u zdravstvenim ustanovama kako bi se spriječio prenos i obezbijedila adekvatna mjera. Ali mi prepoznajemo da su mnoge zemlje već premašile svoje kapacitete da brinu o blažim slučajevima u namjenjenim zdravstvenim ustanovama. U toj situaciji, zemlje bi trebalo da stave kao prioritet starije pacijente i one koji ispunjavaju osnovne uslove", poručio je Tedros.

On je naveo da postoji opcija da se pacijenti sa blažim oblicima bolesti izoluju i da se o njima brine kod kuće, ali je naglasio da je u tom slučaju važno da i pacijent i osoba koja o njemu brine nose maske kada su u istoj sobi i da bi pacijent trebalo da spava u odvojenoj sobi i koristi posebno kupatilo.

"Još jednom, naša ključna poruka je: testirajte, testirajte, testirajte. Ovo je ozbiljna bolest. Iako dokazi koje imaju ukazuju da su oni koji imaju više od 60 godina najviše ugroženi, i mladi ljudi, uključujući djecu su preminuli", upozorio je generalni direktor SZO. On je ocijenio da će naredni dani, sedmice i mjeseci biti test naše odlučnosti, test našeg povjerenja u nauku i test solidarnosti. "Svi smo zajedno u ovome. I samo zajedno možemo da uspijemo. Tako da je pravilo igre: zajedno", zaključio je Tedros.