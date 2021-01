Generalni sekretar UN Antonio Guteres primio vakcinu protiv korone

NJUJORK - Generalni sekretar Ujedinjenih narocija (UN) Antonio Guteres primio je prvu dozu vakcine protiv koronavirusa.

On je na Twitteru napisao kako je sretan i zahvalan što je dobio prvu dozu antikovid vakcine.

"Moramo se baciti na posao kako bismo obezbijedili da vakcina bude dostupna svima i svugdje. Niko od nas ne može biti siguran u ovoj pandemiji sve dok svi ne budu sigurni", poručio je Guters.

My admiration and gratitude to everyone who has worked to safeguard communities during this pandemic and make a #COVID19 vaccine a reality. Their perseverance & solidarity are an example to us all. pic.twitter.com/f9NErnijMN