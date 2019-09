Ginekolog obavio abortus na pogrešnoj ženi

Policija u Južnoj Koreji pokrenula je istragu nakon što je jedan ginekolog obavio abortus greškom, odnosno izveo ga je na pogrešnoj ženi.

Trudnica je na kliniku u Gangseu došla 7. avgusta u 6. nedjelji trudnoće. U toj ustanovi zbog miješanja kartona pacijentkinja, a uz to njen identitet nije provjeren, došlo je do abortusa koji je obavljen greškom.

Doktor i medicinska sestra su pod istragom, a slučaj će se uskoro naći pred tužiocem, navela je policija za "CNN".

Prema izvještaju južnokorejske agencije Jonhap, pacijentkinja je trebalo samo da dobije injekciju. Medicinska sestra joj je međutim dala anesteziju a da uopšte nije provjerila njen identitet, to nije uradio ni doktor, koji je obavio abortusm, prenosi "Telegraf.rs".

Južna Koreja legalizovala je abortus u aprilu ove godine, ali će taj zakon da bude revidiran tek sljedeće godine. Ipak, pod određenim zakonima, on je i dalje ilegalan i tehnički kažnjiv do godinu dana zatvora. Slučajevi u kojima je on dozvoljen su oni u kojima roditelji imaju određene bolesti ili je trudnoća nastupila kao rezultat silovanja ili incesta ili fetus predstavlja opasnost za majčin život.

Prema procjenama Ministarstva zdravlja, prošle godine izvršeno je 50.000 abortusa u toj zemlji.