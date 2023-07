Girkin: Vagner spreman da ubija Ruse

MOSKVA - Bivši agent FSB-a i ruski vojni bloger Igor Girkin upozorio je da pripadnici Vagnera neće oklijevati da ubijaju Ruse ako to naredi njihov vođa Jevgenij Prigožin.

Podsjetimo, Vagnerovci su prošlog mjeseca pokrenuli kratkotrajnu oružanu pobunu protiv ruskog vojnog vrha.

Prigožin je tada optužio redovne ruske snage za napad na Vagnerove položaje u Ukrajini. Tokom pobune, Vagnerovci su zauzeli vojne lokacije u Rostovu na Donu i krenuli ka Moskvi.

Međutim, sve se ubrzo završilo zahvaljujući sporazumu koji je posredovao bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

Strelkov je juče na svom Telegram kanalu napisao da su Vagnerovci tokom pobune "savršeno demonstrirali spremnost" da ubuduće "ubijaju svoje sugrađane" u skladu sa naredbama "manijaka (Prigožina)", prenosi "NewsWeek".

"Parole takozvanog 'Marša pravde' postale su referentna tačka u daljem postojanju ovog Vagnera, a one snage koje su ostale u pomenutoj nelegalnoj oružanoj formaciji pod komandom (Prigožina) su iste izdajice Rusije kao i on", naveo je on.

"Potpuno je isto. Prigožinova 'privatna vojska' nema moralno pravo da sebe smatra braniocem otadžbine. A njeni borci brane svoje pravo da ubijaju bilo koga i bilo gdje za novac koji im 'poslodavac' plaća", dodao je on.

Strelkov je naglasio da Vagner nije "pretrpio ni najmanju kaznu" za svoju neuspjelu pobunu protiv Rusije, prenosi "b92".