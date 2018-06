Glas Amerike: Politika razdvajanja porodica ukinuta nakon političke oluje

VAŠINGTON - Odluka predsjednika SAD da ukine politiku razdvajanja imigrantskih porodica koje pristižu preko južne američke granice donijeta je poslije prave političke oluje.

To piše "Glas Amerike" navodeći da bi imigracija mogla da bude jedno od ključnih pitanja na ovogodišnjim izborima za Kongres na sredini predsjednikovog mandata.

Američki predsjednik Donald Tramp je na mitingu pred svojim pristalicama u Minesoti obećao da će imigracija biti centralno pitanje u kampanji za kongresne izbore.

"Ako želite da stvorite humani, legalni sistem imigracije, morate da penzionišete demokrate i izaberete republikance da bismo konačno zaštitili naše granice”, rekao je on.

Samo nekoliko sati ranije, Tramp je ukinuo svoju kontroverznu politiku razdvajanja djece od roditelja.

"Imaćemo jake, veoma jake granice. Ali porodice ćemo držati na okupu”, rekao je američki predsjednik.

Tramp je odustao od politike razdvajanje pošto je javnost burno reagovala a održani su i protesti, posebno kada je objavljen audio snimak na kojem se čuo plač djece koja se razdvajaju od roditelja.

Gnjev su izrazili predstavnici obje partije, među kojima i demokratski kongresmen Ilajdža Kamings.

"Trebalo bi da se svi slažemo da nećemo djecu beskonačno držati u dječjim zatvorskim kampovima, skrivenu od javnosti. Koja je to zemlja? Ovo su Sjedinjene Američke Države!", rekao je on.

Zagovornici strože granične politike kao što je Art Artur stali su na stranu predsjednika.

"Tako veliki priliv pojedinaca nagovještava da počinju da polako rastu brojevi koje smo vidjeli za vrijeme Obamine administracije. Trampova administracija je morala da nešto preduzme i ovo je odgovarajući odgovor", rekao je on.

Međutim, mnogi vjerski lideri su kritikovali predsjednikovu politiku, među njima i katolički sveštenik Kevin Saliven.

"Metod da se neko dijete razdvoji od majke je potpuno neprihvatljiv za nas kao Amerikance", rekao je Saliven.

Neposredne političke posljedice mogle bi da naude predsjedniku, smatra analitičar Leri Sabato.

"Za Trampovu administraciju to je katastrofa u domenu odnosa s javnošću i čini se da to uviđa svako osim Donalda Trampa i njegovih saradnika - zagriženih protivnika imigracije", smatra on.

Sabato takođe primjećuje da predsjednik čvrstim stavom želi da osvoji podršku svoje baze uoči novembarskih izbora.

"Naravno, oni su koncentrisani na svoju bazu. Pokušavaju da osiguraju da se ti birači pojave i na kongresnim izborima što bi moglo da utiče na neke tijesne trke", kaže Sabato.

Trampov rejting popularnosti se nedavno poboljšao, posebno poslije samita sa Sjevernom Korejom, ali ta istraživanja su obavljena prije bure koja je nastala zbog razdvajanja porodica na granici, zaključuje "Glas Amerike".