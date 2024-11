Glasao Ilon Mask

Ilon Mask glasao je u utorak u Teksasu. Milijarder, izvršni direktor kompanija SpaceX i Tesla otkrio je na mreži X da je glasao u okrugu Kameron.

On će večeras rezultate izbora pratiće u društvu Donalda Trampa, kandidata za predsjednika SAD.

Inače, bivši američki predsjednik pratiće rezultate izbora u užem krugu porodice i prijatelja u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi, javio je CNN, pozivajući se na izjave više izvora.

Just voted in Cameron County, Texas, home of Starbase! pic.twitter.com/dE8oRGlI4p