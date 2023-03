Glodar napravio pometnju u ukrajinskom rovu, izbace ga, a on se vrati (VIDEO)

Ukrajinski vojnici na frontu imaju ogromne probleme sa dabrovima koji nemilosrdno ulaze u njihove rovove.

Nekoliko takvih video snimaka na društvenim mrežama postalo je viralno ubrzo nakon što su postavljeni, a na njima se vidi kako ukrajinska vojska izvlači dabrove iz rovova.

A pošto ih izvuku - dabrovi se ponovo vraćaju u rovove, prenosi Kurir.

Ukrainian military trying to repel a beaver attack on their positions. pic.twitter.com/EcnjAIbz9L