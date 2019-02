Godinama zlostavljala dečka: Tukla ga čekićem, bola nožem i branila mu da jede

Aleks Skil (22) i Džordan Vort (22) imali su po 16 godina kada su se zavoljeli i počeli da se zabavljaju. Nakon nekog vremena, njen pravi karakter je počeo da izbija na površinu.

Aleks je u dokumentarcu koji je "BBC" uradio objasnio kako je Džordan počela da ga kontroliše, od njegove frizure do boje odjeće koju smije da oblači. Na početku Aleks to nije shvatao kao nešto negativno, već je želio da joj se što više svidi.

Međutim, kada mu je isjekla SIM karticu i upropastila proslavu 18. rođendana svađom sa rođakom, raskinuli su. Ipak, u maju 2014. godine Džordan mu se javila i rekla da je rodila njihovog sina, pa su se pomirili.

Aleks je ubrzo shvatio da se Džordan nije nimalo promijenila. Kad su se uselili u kuću u Sariju, Džordan mu je zabranila kontakt s porodicom. Čak je njegovim roditeljima napisala u njegovo ime da ih mrzi i da ne želi više da ih vidi. Čak je jednom slagala da mu je djed. Nakon što je dva sata plakao, rekla mu je "da se šali".

Zlostavljanje je postajalo sve ozbiljnije, pa mu je tako Džordan oduzela novčanik i dokumente, nije mu dozvolila da radi niti da jede bez njene dozvole, zbog čega je značajno smršao.

"Tijelo je počelo da mi se gasi", ispričao je Aleks u dokumentarcu.

Nakon 4 godine veze počela je da ga zlostavlja i fizički.

Čekićem ga je udarala po potkoljenicama i glavi, nožem ga je bola po rukama i nogama i polijevala ga je vrelom vodom dok je spavao. Udarala ga je bilo čim što bi joj došlo pod ruku. Jednom ga je toliko izudarala četkom za kosu da mu je djelimično izbila zub, a pošto nije mogao da ide kod zubara, Aleks je morao da ga izvadi sam.

"When the police found me, I was told I was 10 days away from death." Alex was mentally and physically abused by his girlfriend Jordan over a three year period. pic.twitter.com/9lftLZ5PEi