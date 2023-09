Godinu dana nakon eksplozija u "Sjevernom toku": Mnogo spekulacija, malo činjenica

BERLIN - Prije godinu dana četiri eksplozije su uništile glavni element evropske energetske infrastrukture "Sjeverni tok".

U dva sata ujutro 26. septembra 2022. seizmološke službe u Danskoj, Švedskoj i Njemačkoj registrovale su slab potres.

Istovremeno, operateri "Sjevernog toka" registrovali su nagli pad pritiska u gasovodu dugom 1.200 kilometara, koji povezuje Rusiju i Njemačku. Kada je svanulo iznad Baltičkog mora, iz aviona u blizini danskog ostrva Bornholm vidjeli su se ogromni mjehuri metana kako se izdižu na površinu sa dubine od oko 80 metara.

Ubrzo je postalo jasno: tri od četiri cijevi gasovoda "Sjeverni tok" su dignute u vazduh. Uništen je glavni element njemačke i evropske energetske infrastrukture.

A onda su činjenice ustupile mjesto nagađanjima, spekulacijama i sumnjama. Neposredno nakon eksplozije mnogi su i dalje upirali prstom u Moskvu. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak je na Twitteru, današnjem X-u, napisao: "Curenje gasa velikih razmjera na 'Sjevernom toku 1' nije ništa drugo nego teroristički napad koji je planirala Rusija i napad na EU."

Ni godinu dana nakon eksplozija na morskom dnu još nije jasno ko stoji iza toga. Istrage su u toku u Njemačkoj, Švedskoj i Danskoj. Ali vrlo malo rezultata se objavljuje u javnosti. Utoliko se više pažnje poklanja informacijama koje objavljuju istraživački novinari.

U martu 2023. njemački novinarski tim izazvao je pometnju istraživanjem koje je pokazalo da tragovi upućuju na Ukrajinu. Glavnu ulogu je navodno imala 15 metara duga jedrilica "Andromeda". Prema istraživanju njemačke javne televizije ARD i sedmičnog lista "Die Zeit", pet muškaraca i jedna žena isplovili su jedrilicom iz luke Varneminde na Baltičkom moru 6. septembra 2022, skoro tri sedmice prije napada. Na brodu su, kako navodi Savezna kancelarija kriminalističke policije, pronađeni tragovi eksploziva - istog onog koji je pronađen i na dnu Baltičkog mora.

Početkom juna u američkom listu "Washington Post" pojavio se izvještaj koji podržava ovu verziju. Prema tom izvještaju, evropske i američke tajne službe su još u junu 2022. upozorene na planove ukrajinskih specijalaca da napadnu gasovod "Sjeverni tok". Obavještajni podaci su detaljni: konkretno se govori o šest ljudi, roniocima, o jahti… Prema pisanju "Washington Posta", taj tim je bio direktno pod zapovjedništvom najvišeg ukrajinskog oficira, generala Valerija Zalušnog. Ali, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodno nije bio obaviješten o planovima.

Nakon opsežnog istraživanja krajem avgusta, tim sastavljen od više od 20 novinara iz lista "Spiegel" i javne televizije ZDF takođe je došao do zaključka: "Tragovi vode u jednom smjeru: prema Ukrajini."

Novinar Volf Vidman-Šmit, koji je bio član tog tima, potvrdio je za Deutche Welle da "istražitelji nisu pronašli ništa što bi moglo dokazati da bi iza toga mogla stajati Rusija, a još manje da bi iza napada mogle biti SAD".

"Za to uopšte nema dokaza", istakao je on.

U februaru je američki reporter Sejmur Herš osumnjičio SAD kao pokretače ovog napada na "Sjeverni tok". No, njegova priča je pokazivala niz nelogičnosti. Osim toga, on je svoj izvještaj bazirao samo na jednom i to anonimnom izvoru.

Herš je ukazao na izjave američkog predsjednika Džozefa Bajdena tokom službene posjete kancelara Olafa Šolca početkom februara 2022, prije početka rata u Ukrajini.

Naime, Bajden je tada rekao novinarima: "Ako Rusija počne rat, 'Sjeverni tok 2' više neće postojati. Mi ćemo mu stati u kraj." Slične izjave dali su i drugi najviši američki političari.

A njemačko-rusko energetsko partnerstvo je već dugo bilo trn u oku SAD - mnogo prije početka rata - kao i Ukrajini i drugim evropskim zemljama. Vašington je dugo pokušavao spriječiti izgradnju "Sjevernog toka 2" i otezao sa sankcijama.

I Rusija bi mogla imati motiv za uništenje gasovoda, jer je ruska firma "Gazprom" već u ljeto 2022. zaustavila transport gasa "Sjevernim tokom 1" i time prekršila svoje ugovorne obaveze. To je moglo otvoriti vrata za regresne zahtjeve zapadnih partnera. Zbog uništenja gasovoda "Gazprom" se sada može pozivati na "višu silu", a zahtjevi za regres bi mogli biti nevažeći, piše Deutshe Welle.

Prema međunarodnom pravu, napad na "Sjeverni tok" bi bio nezakonit čak i u okviru vojnog sukoba, objasnio je stručnjak za međunarodno pravo iz Bona Stefan Talmon.

"Gasovodi 'Sjeverni tok' su projekat civilne infrastrukture. Prema Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda, uništavanje civilne infrastrukture nije samo kršenje međunarodnog prava, već i ratni zločin", rekao je Talmon.