Golema rupa na cesti "progutala" dva automobila (VIDEO)

RIM - ​Golema rupa otvorila se na ulici na jugoistoku Rima u četvrtak i progutala dva parkirana automobila.

Rupa obima 10 metara i duboka oko 10 metara otvorila se u ranim jutarnjim satima, javljaju italijanski mediji pozivajući se na lokalnu policiju.

Fotografije i videozapisi golemog kratera brzo su se proširili društvenim mrežama.

Nema izvještaja o žrtvama, a hitna služba je rekla da na ulici nije bilo ljudi tokom incidenta. Na mjesto događaja došli su lokalna policija i vatrogasci.

Policija je tokom noći zatvorila cestu i osigurala ugroženo područje u naselju Kuadraro. Na fotografijama se vide parkirani i drugi automobili pored rupe, koje je trebalo ukloniti.

U većim italijanskim gradovima krateri se često otvaraju. Krajem februara, golema rupa u Napulju u južnoj Italiji progutala je nekoliko automobila u prometnom naselju.

Ni u Rimu takvi incidenti nisu rijetki. Jedan je od razloga tome starost italijanske prestonice u kojoj su se iskopavanja i građevinski radovi izvodili stotinama godina, prenosi "Tportal".

MASSIVE SINKHOLE ÖFFNET SICH BEI ROM! - 28.3.2024 In der Nacht öffnete sich in Rom ein riesiges Sinkhole, das zwei Autos verschluckte. Ein drittes blieb in der Schwebe. Das Sinkhole öffnete sich in der Via Sestio Menas in Quadraro in Rom. pic.twitter.com/51aNnxhT46