Goli Rus brutalno napao slučajne prolaznike (VIDEO)

PATAJA - ​U Tajlandu je 23-godišnji turista iz Rusije trčao posve go ulicama sjeverne Pataje i bez razloga nasumično napadao prolaznike tako da ga je morala privesti policija, piše "Newsyou.info".

Incident se dogodio 7. novembra oko 20 sati. Ime osumnjičenog nije objavljeno, a trenutno se čeka psihijatrijska procjena Rusa, objavio je lokalni portal "Pattaya News".

Policijski službenici i njihov šef Navin Sinturat, uhapsili su golog Rusa koji je glasno psovao na ruskom jeziku i šakama nasrtao na stanovnike. Policija je rekla da su s uhapšenim jedva komunicirali jer nije znao ili nije želio govoriti tajlandski ili engleski jezik.

Rus je nastavio prijetiti policiji, novinarima, hitnim službama, slučajnim prolaznicima i ljekarima dok su ga odvodili u lokalnu bolnicu na pregled zbog moguće upotrebe droga ili alkohola i kako bi mu dali sedative da se smiri.

Thailand welcomed hundreds of thousands of Russians after the invasion of Ukraine began, many of them conscription-age men fleeing mobilization. The country has a visa-free agreement with Russia. This Russian psycho attacked a random Thai couple on the street in Pattaya. pic.twitter.com/HtBNspI10l