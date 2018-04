Gomilanje u Sredozemnom moru: Dva ruska broda uplovila u Mediteran

MOSKVA - U Sredozemno more su uplovila dva patrolna broda ratne mornarice Rusije „Pitlivi“ i „Smetlivi“.

Fotografije ta dva ruska broda kako prolaze kroz Bosfor i Mramorno more objavili su turski informacioni portali.

Pres-služba Crnomorske flote je saopštila da su brodovi ranije izvodili vojne vježbe u Crnom moru.

U petak je saopšteno da je belgijska fregata „Lus Marija“ pratila ruske brodove „Jaroslav Mudri“ i tanker „Lena“ kroz Lamanš.

Ranije je saopšteno da je u Sredozemno more uplovio i američki nosač aviona „Hari Truman“.

F931 Louise-Marie with NH90 helicopter located, identified and escorted Russian warships RFN Yaroslav Mudryy and RFN Lena, when entering Dutch EEZ in hazy conditions. #interoperability #BENESAM #WeAreNATO pic.twitter.com/mHUoGfjwAx