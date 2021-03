Google opisao Grenela kao predsjednika SAD

Google je opisao Ričarda Grenela, mogućeg novog kandidata za guvernera Kalifornije, kao "predsjednika SAD od 2021. godine", piše Gardijan.

Grenel, bivši vršilac dužnosti direktora nacionalne obavještajne službe, u subotu je sa zadovoljstvom "uhvatio" grešku Googla, obećavši "mnoštvo izvršnih naredbi" nakon što ga je sistem za pretragu uvrstio u spisak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država od 2021. godine.

Bivši Trampov pomoćnik takođe je iskoristio priliku da reaguje na padanje predsjednika SAD Džoa Bajdena na stepenicama predsjedničkog aviona i objavio na Twitteru: "Trčaću stepenicama bez saplitanja".

Google je u međuvremenu ispravio grešku. Ali ne dovoljno brzo, pa je postala hit na društvenim mrežama.

I will run up the stairs without tripping and then announce a plethora of Executive Orders. Stay tuned. https://t.co/CGkexORsiB