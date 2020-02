Google optužen za špijuniranje djece

Iako ova kompanija reklamira Google Education kao vrijedan alat za škole koje nemaju resurse, on zapravo predstavlja sredstvo za praćenje djece.

Državni tužilac Novog Meksika tužio je Google na temelju optužbi da ova tehnološka kompanija neovlašteno prikuplja lične podatke djece kršeći savezne i države zakone.

Tužba, koja je podnesena u američkom Okružnom sudu u Albukerkiju, tvrdi da Google koristi svoj paket obrazovnih usluga koji promoviše školama, učiteljima i roditeljima, zapravo kao način špijuniranja djece i njihovih porodica.

Glavni državni tužilac Hektor Balderas kaže da, iako ova kompanija reklamira Google Education kao vrijedan alat za škole koje nemaju resurse, on zapravo predstavlja sredstvo za praćenje šta djeca gledaju na internetu u učionici i kod kuće na privatnoj mreži. On navodi da se skeniraju sve informacije, od lokacije do toga koje su stranice posjećene, koji su videozapisi gledani, sačuvane lozinke i liste kontakata.

Prema njegovim riječima, bezbjednost učenika bi trebalo da bude prioritet svakoj kompaniji koja pruža usluge djeci, a posebno u školama.

"Praćenje podataka učenika bez pristanka roditelja nije samo nezakonito, već i opasno", dodaje Balderas.

Google je odbacio tvrdnje kao "pogrešne", rekavši da paket G Suite for Education omogućava školama kontrolu pristupa računima i zahtijeva da škole imaju pristanak roditelja kada je to neophodno.

"Ne koristimo lične podatke korisnika osnovnih i srednjih škola za ciljane oglase", rekao je portparol Googlea.

Za razliku od Evrope, SAD nemaju sveobuhvatan nacionalni zakon koji reguliše prikupljanje podataka i privatnost. Umjesto toga, imaju niz državnih i saveznih zakona koji štite određene vrste podataka, poput zdravlja potrošača, finansijskih informacija i ličnih podataka djece, navodi "Paris Guardian".

U zahtjevu Novog Meksika navodi se kršenje nekih od tih zakona, koji zahtijevaju da web stranice ili mrežne usluge imaju roditeljski pristanak prije prikupljanja bilo kakvih podataka djece mlađe od 13 godina.

U odvojenom slučaju, Google je već pristao da plati 170 miliona dolara američkim vlastima zbog kršenja privatnosti maloljetnih korisnika videoservisa YouTube.

Prema tužbi Novog Meksika, iako kompanija ne dozvoljava djeci mlađoj od 13 godina da otvore Google naloge, Google pokušava zaobići ovu zabranu preko svoje obrazovne usluge, kako bi "potajno stekao pristup informacijama o djeci Novog Meksika".

Kancelarija glavnog tužioca podnio je sličnu tužbu protiv Googlea i drugih tehnoloških kompanija 2018. godine protiv, kako je Balderas opisao, nezakonitog prikupljanja podataka sa mobilnih aplikacija namijenjenih djeci. Taj slučaj još uvijek čeka na saveznom sudu.

U posljednjoj tužbi se navodi da više od 80 miliona učitelja i učenika koristi Google obrazovnu platformu.