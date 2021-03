Goran Mekić iz Izraela za "Nezavisne": Vakcina udahnula novi život zemlji

NEGEV - Veliki broj mladih koji plešu po baštama lokala, nasmijani ljudi koji veselo razgovaraju i vode normalan život, slika je iz Izraela koja je obišla svijet posljednjih dana i dokaz da je povratak u "normalan život" moguć.

Ovo za "Nezavisne" potvrđuje i Goran Mekić, koji već 30 godina živi na jugozapadu Izraela, u predjelu Negev, te, kako kaže, sa oprezom može da konstatuje da se bliže kolektivnom imunitetu stanovništva.

"Nakon 5,2 miliona vakcinisanih, od kojih je 4,4 miliona dobilo dvije doze, što je 47 odsto ukupne populacije i nakon brojke od oko 850.000 onih koji su preležali virus korona, sa pravom se može reći da je Izrael na dobrom putu da pobijedi koronu", istakao je Mekić.

Popuštanje mjera se odvija gotovo na svakodnevnoj bazi, procenat pozitivnih i koeficijent reprodukcije virusa je u padu, a kovid odjeljenja se zatvaraju jedan za drugim.

"Da, život se vratio na ulice gradova. Otvoreni su restorani, kafići, hoteli, teretane. Publika je počela da se vraća u pozorišne, sportske i koncertne dvorane. Građani se raduju što će predstojeći najveći jevrejski praznik provesti u krugu porodice, rodbine i prijatelja, za razliku od prošle godine, kada smo bili zatvoreni", ispričao je Mekić za "Nezavisne".

Kako ističe, zasad su sve te olakšice i dalje prema odredbama ministarstva zdravlja o kapacitetu ljudi u objektima, zatvorenim prostorijama kao i obaveznom održavanju higijene i nošenju maski u zatvorenom prostoru. Vakcinisani i oni koji su preležali virus korona posjeduju kovid sertifikate na posebnoj mobilnoj aplikaciji koja im omogućava da posjećuju teretane, utakmice, koncerte, hotele i da ne moraju da budu u karantinu u slučaju bliskog kontakta sa zaraženom osobom.

"Najosjetljivije pitanje je aerodrom, način i broj ulazaka i izlazaka iz zemlje. Nošeni iskustvom raznih mutacija virusa koje su ušle u Izrael, s pravom postoji zebnja da to može da se ponovi. Ulazak i izlazak je trenutno dozvoljen samo izraelskim građanima. Oni koji se vraćaju moraju da budu u desetodnevnom karantinu, dok će osobe sa kovid sertifikatima moći bez problema da putuju u zemlje u skladu s režimom i odlukama tih zemalja ukoliko s njima ne postoje bilateralni sporazumi", objasnio je Mekić trenutnu situaciju.

Ističe i da svaku odluku vlade vrhovni sud u Izraelu može da obori ukoliko odluči da postoji i dio diskriminacije bilo kog dijela u društvu te da je povjerenje građana u nezavisno sudstvo od presudnog značaja za uspješnost cijelog ovog procesa.

Podsjetimo, Izrael je imao jednu od najgorih pandemijskih slika, zatvorio je svoje granice te naručio velike doze "Pfizer" vakcina, kojima je odmah krenuo u imunizaciju stanovnika. Nekoliko mjeseci poslije, situacija se vraća u normalu i u ono što je još ostatku svijeta samo san.

"Moram napomenuti da je Izrael duže od svih zemalja bio u lockdownu. Ali to nije bio razlog za oslobađanje od korone, već je samo uticalo na to da danas nemamo mnogo više smrtnih slučajeva nego što ih trenutno imamo. Oko 6.000 ljudi je preminulo u posljednjih godinu dana kao posljedica virusa korona. Glavni razlog oslobađanja vidim u masovnoj vakcinaciji koja je posljedica povjerenja stanovništva u institucije i zdravstveni sistem, koji je jedan od najboljih na svijetu i nevezano za to koja je politička partija na vlasti", objasnio je Mekić.

U ovoj zemlji se otvaraju noćni klubovi i barovi. Brzi testovi će biti na ulazima barova, hotela, restorana, teretana i bazena, tako da će i nevakcinisani s negativnim testom moći da ulaze u njih slobodno i bez ikakvog problema.

Kako Mekić ističe, matematika je jasna, oko 85 odsto stanovništva starijeg od 50 godina je vakcinisano, kada se na to doda i da je 90 odsto vojnika takođe vakcinisano, imate efikasnu formulu.

"I dalje je relativno veliki procenat nevakcinisanih kod beduinskog stanovništva, Arapa i u nekim ortodoksnim jevrejskim zajednicama. Što se tiče samih brzih testova, postoji problem ko će sve to finansirati. Privatnicima se ne isplati da na svoj račun rade te testove, tako da će najvjerovatnije država sve to da subvencionira. Ti će testovi biti rađeni u nekim centrima kao što su apoteke i važiće za određeni period", ispričao je Mekić.

Međutim, to nije konačno rješenje kome se teži u Izraelu. Konačni cilj je da sve bude kao što je bilo prije godinu dana.

Na kraju Mekić je, pripremajući se za koncert jedne od najboljih pjevačica i kompozitora u Izraelu Keren Peles, dodao i da je činjenica da je Izrael i prije ove pandemije bio u svakodnevnoj vanrednoj situaciji te je to pomoglo da ljudi ostanu prisebni i dočekaju ovaj trenutak kada se život vraća onome što smo poznavali prije pandemije.