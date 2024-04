Gori 20 stambenih zgrada u Rusiji (VIDEO)

​Ruski vatrogasci lokalizovali su požar koji je zahvatio 20 stambenih i pomoćnih zgrada u ruskoj jugoistočnoj republici Burjatiji, ali nema izvještaja o povrijeđenima ili stradalima.

"Ministarstvo za vanredne situacije povećava svoje nage i sredstva na licu mjesta", saopšteno je iz Ministarstva, prenosi "RIA".

Saopšteno je da je požarom zahvaćeno oko 10 hiljada kvadratnih kilometara.

Federalna šumarska služba saopštila je da je mogući uzrok vanredne situacije šumski požar ili manji požar koji je izazvao čovjek.

Do brzog širenja požara doveo je i snažan vjetar s udarima od oko 28 metara u sekundi, prenosi "b92".

God continues the delivery of the 7 plagues to russia. The surroundings of Ulan-Ude, the capital of Buryatia & its suburbs are engulfed in fire. The fire is connected with 100 hectares of forest that are burning. Due to hurricane type winds, the fire keeps spreading. pic.twitter.com/qDkqysKsjt