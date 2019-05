Gori Gaza: Izraelska policija evakuisala stanovništvo zbog šumskih požara

GAZA - Vatrogasci se bore sa šumskim požarima na više lokacija u centralnom Izraelu i pojasu Gaze, a stotine ljudi policija je evakuisala.

Zbog požara koji se šire, a izazvani su ekstremno toplim talasom, saobraćaj je prekinut i na glavnom autoputu koji povezuje Tel Aviv sa Jerusalimom, prenosi AP.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naložio je Ministarstvu spoljnih poslova i Ministarstvu javne bezbjednosti da zatraže vatrogasne avione iz inostranstva koji bi pomogli u borbi protiv požara, izjavio je portparol iz kabineta premijera.

Uzroci požara još nisu sasvim jasni, ali je izvjesno da je na granici sa pojasom Gaze nekoliko požara izbilo zbog zapaljivih balona koje su palestinski militanti poslali na izraelsku teritoriju, saopštio je portparol Netanjahua.

Zbog toga je Izrael ribarima u Gazi zonu za ribolov smanjio s 15 na 10 nautičkih milja, a kao razlog su navedeni baloni sa zapaljivim materijalom koji dolaze iz pojasa Gaze.

Izrael i cijeli region su zahvaćeni velikim toplotnim talasom, sa temperaturama koje prelaze 38 stepeni Celzijusa.

Veliki šumski požar na planinia Karmel na severozapadu Izraela, koji je 2010. godine trajao četiri dana, odnio je 44 žrtve, a uništeno je oko 7.000 hektara zemljišta, od čega je veći dio bio pod šumom, podsjeća agencija.

The fires that broke out in the "Gaza envelope" fields. pic.twitter.com/pH3oW088VH