Gori čuvena zgrada u Njujorku (VIDEO)

​NJUJORK - Požar je zahvatio zgradu "Tiffany & Co" na Petoj aveniji na Manhetnu, čije je renoviranje koštalo 500 miliona dolara, prenosi Dejli mejl.

Za sada nije poznato šta je uzrok požara niti da li ima povrijeđeneih.

FDNY and rescue vehicles line 57th street and Fifth Ave in Manhattan as fire below Tiffany & Co burns pic.twitter.com/ybrFNcFJcM