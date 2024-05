Gori fabrika u Berlinu, na terenu 170 vatrogasaca (VIDEO)

Veliki požar izbio je u fabrici u Berlinu-Lihterfeldu, a vatrogasci upozoravaju na otrovan dim koji se širi gradom. Prema prvim informacijama, zgrada na četiri sprata je cijela izgorjela. Stanovnicima se savjetuje da ne izlaze i da zatvore vrata i prozore. Učenici i nastavno osoblje u obližnjim školama ostali su "zatvoreni".

Nekoliko škola u opasnom području, uključujući školu Fondacije kraljice Luise u Dalemu i osnovnu školu Athene u Lichterfeldeu, objavilo je da učenicima trenutno nije dozvoljeno da napuštaju školske zgrade. Sva djeca ostaju u zgradama, a prozori su zaključani. Djeci je dozvoljen odlazak samo ako ih pokupi auto, inače moraju prenoćiti u školi.

Kako pišu njemački mediji, požar je izbio u tehničkoj prostoriji na prvom spratu višespratnice. Cijela zgrada je sada u potpunosti zahvaćena plamenom, a cijeli dijelovi su se urušili. Budući da požar još uvijek nije bio pod kontrolom, vatrogasci su oko 14 sati alarmirali dodatne hitne službe.

Trenutno je na licu mjesta 170 vatrogasaca, rekao je portparol vatrogasne službe Adrian Wenzel za rbb. Radovi na gašenju su otežani jer hitne službe ne mogu ući u zgradu, nastavio je Wenzel. Budući da je vatra ispuštala otrovne plinove, sve hitne službe koje su bile u blizini požara takođe bi morale biti dekontaminirane.

Prema riječima Wenzela, u zgradama se nalaze hemikalije, uključujući bakar cijanid i sumporna kiselina. Također postoji rizik od stvaranja toksičnog cijanovodika. U cilju otkrivanja zagađivača u vazduhu, vatrogasci će od sada vršiti mjerenja i na širem području grada.

Vatrogasci trenutno pokušavaju spriječiti širenje plamena na susjedne objekte. U neposrednoj blizini požara nalaze se i druge hale sa hemikalijama i bojama, rekao je Wenzel.

Vatrogasna jedinica je na terenu sa 124 hitne službe. Zaposleni u kompaniji mogli su sklonjeni na sigurno. Evakuisane su okolne zgrade kao i poslovni objekti, prenosi N1.

Očekuje se da će se oblak dima kretati iznad Steglitz-Zehlendorfa, Charlottenburg-Wilmersdorfa, Spandaua, Tegela, kao i zapadno od Reinickendorfa iznad Berlina. U Brandenburgu se očekuje kretanje oblaka prema Veltenu, Schönwaldeu, Falkenseeu i dijelovima Döberitzer Heidea, kao i južno prema Teltowu i Stahnsdorfu.

In Berlin-Lichterfelde brennt es in einer Fabrikhalle, deswegen warnt die Feuerwehr vor giftigen Rauchgasen. In der Amtlichen Gefahrenmitteilung von Freitag, 13 Uhr, heißt es, der Rauch ziehe aktuell in nördlicher Richtung über die Stadt. https://t.co/RGNnZhY6Bf pic.twitter.com/LhvZdVfEvH