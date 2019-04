Gori popularni hotel u Bangkoku, ljudi ginu iskačući kroz prozore

BANGKOK - U hotelu "Centara Grand" u Bangkok, Tajlad, izbio je strahovti požar u kojem su najmanje tri osobe poginule iskačući kroz prozor.

Hotel popularan među turistima ima 57 spratova.

Požar je izbio u popodnevnim satima, a gust crni dim kulja i moguće ga je vidjeti iz velike daljine, prenosi "B92".

Šokantne scene podijelili su korsnici društvenih mreža.

There is/was a fire at #Bangkok CentralWorld convention center wing, the staff food court by the looks of it. pic.twitter.com/F2rH8HRMl5