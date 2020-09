Gori tanker, nadlijeću ga helikopteri

Brodovi mornarice Šri Lanke, helikopteri i indijski brodovi bore se sa novim požarom na tankeru "Nju dajmond".

Brodovi i helikopteri od jutros učestvuju u gašenju novog požara na tankeru kod obala Šri Lanke, saopštili su zvaničnici.

Zvaničnici Šri Lanke upozorili su na moguću ogromnu ekološku štetu na Šri Lanki ako nafta procuri ili eksplodira.

Naftni tanker prevozi skoro dva miliona barela sirove nafte.

U prvom požaru, koji je izbio u četvrtak, poginuo je jedan filipinski član 23-člane posade a jedan je povrijeđen.

Sri Lanka says has ‘better control’ over new fire in oil tanker https://t.co/nhuPkkEfRa