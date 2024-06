Gori zgrada kod Moskve, ljudi stradali bježeći od vatre kroz prozor (VIDEO)

Zgrada u Frjazinu, gradu smještenom 25 kilometara sjeveroistočno od Moskve se zapalila, a najmanje dvije osobe su poginule u požaru, saopštio je guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.

RIA Novosti navode da su te dvije osobe poginule kad su skočile kroz prozor kako bi pobjegle od vatre.

"Nažalost, dvije osobe su poginule u požaru u Frjazinu, a 12 ekipa hitne pomoći je na terenu", napisao je Vorobjov na svom Telegram kanalu.

Hitne službe su potvrdile kako je došlo do urušavanja konstrukcije zgrade.

There was an explosion in the burning building in Fryazino Roselectronics said that the building burning in Fryazino has nothing to do with the Platan Research Institute, it was transferred to private ownership back in the 1990s. The area of the fire in the building on the… pic.twitter.com/OH2FUKNf1y