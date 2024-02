Gori zgrada u Španiji, ima mrtvih, povrijeđeno i dijete (VIDEO)

U ogromnom požaru koji je zahvatio zgradu u španskom gradu Valenciji poginule su najmanje 4 osobe. Povrijeđeno je 14 ljudi, među kojima je šest vatrogasaca i malo dijete. Još uvijek se traga za 19 osoba koje se za sada vode kao nestale.

Vatra je zahvatila objekat od 14 spratova u četvrti Campanar jučer oko 17:30 sati i proširila se na susjednu zgradu. Vatrogasci su spašavali ljude s balkona, dok je jak vjetar raspirivao požar.

U zgradi se nalazi 138 stanova, u kojima je živjelo oko 450 ljudi. Lokalni mediji navode da su vatrogasne službe spasile nekoliko stanara pomoću dizalica, uključujući par koji živi na sedmom katu. Jedna je žena izjavila za TVE kako su vatrogasci spašavali tinejdžera zarobljenog na prvom spratu zgrade.

"Vatrogasne službe se bore s požarom i trenutno rade isključivo na hlađenju vanjskih dijelova zgrade. S obzirom na karakteristike objekta, vatrogasci nisu mogli ući unutra te su mogli gasiti vatru jedino izvana", rekao je juče Jorge Suarez, zamjenik direktora za hitne slučajeve, a prenosi CNN.

Valencia. Apocalyptic not so far from home. 14-story building completely on fire pic.twitter.com/5Es8mYbeNb

Esther Puchades, potpredsjednica Fakulteta industrijskih tehničkih inženjera u Valenciji, rekla je za špansku novinsku agenciju Efe da je pregledala zgradu prije požara i da je njen vanjski dio napravljen od poliuretanskog materijala koji više nije u širokoj upotrebi jer je lako zapaljiv.

Čovjek koji živi na drugom spratu zgrade rekao je za TV kanal La Sexta da se požar izuzetno brzo proširio nakon što je izbio na četvrtom katu. "Vatra se proširila u roku od 10 minuta, možda zbog materijala u fasadi", kazao je.

Tu sumnju je potvrdio i inženjer David Higuera koji je kazao za El País da je uzrok ovakvom širenju požara doista materijal u vanjskom dijelu objekta. "Aluminijske ploče s pjenastim izolatorom koje čine vanjski sloj zgrade vrlo su dobre u izolaciji od topline i hladnoće, ali su jako zapaljive", rekao je.

Four people were killed, and 14 people, including six firefighters and a young child, have been injured in the fire at a 14-story residential building located in the neighborhood of Campanar, Valencia, Spain #buildingfire #Spain #Campanar #Valencia pic.twitter.com/HDZTKUQHy3