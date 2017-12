Gori zgrada u centru Mančestera

MANČESTER - Vatrogasci se bore s požarom koji je izbio u zgradi u centru Mančestera.

Kako piše BBC, požar je izbio na devetom spratu zgrade koja ima ukupno 12 spratova. Na terenu je veliki broj vatrogasaca. Problem stvara činjenica što se vatra razvila na velikoj visini, a strahuje se da bi se mogla proširiti na okolne stanove.

Veliki broj ljudi s ulice promatra što se događa. Zasad nema informacija o mogućim žrtvama.

Vatrogasci su putem Twittera zamolili ljude koji žive u blizini da ne otvaraju prozore.

Svjedoci govore o velikom požaru, a to potvrđuju i snimci sa društvenih mreža.

In Manchester right now pic.twitter.com/gqcmZQIT92