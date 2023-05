Gori zgrada u centru Sidneja: "Iz svakog prozora bukti plamen" (VIDEO)

Veliki požar u centru Sidneja zavio je cijeli grad u dim, a obližnje ulice su zatvorene.

Kako pišu australijski mediji, požar je počeo na sedmospratnici u Surry Hillsu u centru Sidneja.

Na stotine ljudi je evakuisano, a vanjski dijelovi zgrade ruše se na pločnik.

Policija i vatrogasci upozoravaju građane da se drže što dalje od mjesta požara.

Naime, požar je izbio na trećem spratu zgrade i proširio se na cijelu zgradu što pokazuju i snimci iz vazduha, prenosi 24 sata.hr.

"Iz svakog prozora bukti plamen, vjerovano najveći požar koji sam vidio u životu", samo su neki od komentara zabrinutih građana.

