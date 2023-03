Gorio neboder u Hong Kongu, požar gasilo 250 vatrogasaca (VIDEO)

Požar koji je noćas izbio u neboderu od 42 sprata u Hong Kongu gasilo je čak 250 vatrogasaca.

Oko 170 osoba je moralo biti evakuisano, ali stradalih nema, saopštila je lokalna policija. Neboder se nalazi u šoping zoni Hong Konga.

Rojters piše da je 250 vatrogasaca rano jutros gasilo požar u neboderu i okolnim objektima te da je plamen bio vidljiv s druge strane luke Viktorija. Požar je ugašen oko osam časova ujutro po lokalnom vremenu.

Svjedoci kažu da je vatra zahvatila nekoliko gornjih spratova. Policija kaže da uzrok požara još nije poznat, prenosi Index.hr.

Skyscraper under construction on fire in Hong Kong. pic.twitter.com/OjTnbEBi9k