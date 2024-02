Gost u restoranu ostavio bakšiš od 10.000 dolara, otkriven razlog

Gost restorana "Mason Jar" u Mičigenu iznenadio je osoblje nakon što je ostavio bakšiš od 10.000 dolara, dok je račun iznosio 32,42 dolara!

"Bakšiš je najčešće 15 do 25 odsto od visine računa, a ponekad dobijemo 100 dolara. Ovakav izraz zahvalnosti još nismo vidjeli", kazao je menadžer Tim Svini.

On dodaje da je u trenutku zavladala nevjerica među osobljem, pa je gost po imenu Mark potvrdio iznos, prenosi NDTV.

"Razgovarao sam sa njim, ali je rekao da želi da ostavi 10.000 dolara. Konobarica je bila šokirana", dodao je Svini.

Zatim su zaposleni čuli razlog za ovakav "poklon" i ostali zatečeni.

"Uradio je to u znak sećanja na prijatelja koji je nedavno preminuo. Došao je u grad da bi prisustvovao sahrani. Bio je to čin ljubaznosti koji je uticao na mnogo ljudi", rekla je konobarica Pejdž Mulik.

Menadžer kaže da je osoblje bilo dirnuto gestom, a na pitanje koliko je restoranu potrebno da zaradi bakšiš od 10.000 dolara, odgovorio je:

"Mnogo, mnogo, mnogo mjeseci".

