Grad od pola miliona ljudi pod vodom (VIDEO)

ORENBURG - ​Poplave su u srijedu progutale gradove i mjesta širom Rusije i Kazahstana nakon što se Ural, treća najduža rijeka u Evropi, izlila iz korita, prisilivši više od 110.000 ljudi na evakuaciju i preplavivši dijelove ruskog grada Orenburga, piše "Reuters".

Brojna su naselja u Uralskim planinama, Sibiru, Volgi i dijelovima Kazahstana poplavljena nakon što je rijeka Ural dosegla rekordni vodostaj.

U Orenburgu, gradu s 550.000 stanovnika, udaljenom oko 1.200 kilometara istočno od Moskve, stotine domova je poplavljeno, a najmanje 7.700 ljudi je evakuisano jer je rijeka Ural naglo porasla iznad kritičnog nivoa od 9.3 metara.

Snimci "Reutersa" pokazali su područja u blizini grada pod vodom. U Kurganu, regiji koja se proteže preko reke Tobol, evakuisano je 4.500 ljudi i rasla je bojazan da će još hiljade - ili čak desetine hiljada - morati biti evakuisane.

"Prognoza je nepovoljna", rekao je novinarima portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.

"Nivo vode nastavlja da raste u poplavnim zonama, velike količine vode dolaze u nova područja", rekao je on.

#Russia: A dam collapsed in Orsk, Orenburg region due to floods, local media reports More than three thousand people were evacuated, according to the regional governor Intelsky pic.twitter.com/zhC9WwcCVn