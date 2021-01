Grade karantin za 4.000 ljudi, pogledajte kako izgleda

Kina užurbano gradi ogroman karantinski kamp u koji može smjestiti preko 4.000 ljudi, piše CNN.

Naime, u Kini su zbog novog izbijanja virusa korona početkom mjeseca desetine miliona ljudi pod strogim lokdaunom.

Kamp je smješten na periferiji Shijiazhuanga, glavnog grada provincije Hubej koja okružuje Peking.

Kina je velikim dijelom zaustavila širenje virusa, a veći dio zemlje vratio se u normalu. Međutim, nagli porast slučajeva alarmirao je vlasti.

Pokrenuta su masovna testiranja i stroga zatvaranja, a čitava sela su premještena u centralizovane karantinske objekte u pokušaju da se zaustavi širenje virusa.

