Gradić Svastika u državi Njujork odlučio da sačuva ime

SVASTIKA - Gradić Svastika u saveznoj državi Njujork odlučio je da sačuva svoje ime, uprkos pritužbama da simbolizuje mržnju i netolerantnost nacističkog režima.

Gradić Svastika, koji se nalazi na oko 56 kilometara južno od granice sa Kanadom, ovo ime nosi već više od jednog vijeka.

Međutim, članovi gradskog vijeća razmatrali su da promijene naziv nakon što je jedan posjetilac iz Njujorka rekao da je uvredljiv i da ne poštuje sjećanje na veterane iz Drugog svjetskog rata koji su sahranjeni na obližnjem groblju.

Članovi vijeća sastali su se 14. septembra i jednoglasno odbacili ideju promjene imena, prenosi Asošijeted pres.

Nadzornik Blek Bruka Džon Daglas je u mejlu napisao je da članovi gradskog vijeća žale zbog toga što neki pojedinci, koji nisu iz ovog mjesta i koji ne poznaju njegovu istoriju, smatraju da je njegovo ime uvredljivo.

On je istakao da za pripadnike njihove zajednice, koju odbor zastupa, Svastika predstavlja ime koje su njihovi preci odabrali.

Daglas je rekao da ime potiče od doseljenika iz 19. vijeka.

On je istakao da su i ranije postojali zahtjevi za promjenom imena, pa i nakon Drugog svetskog rata, ali da su čak i tada neki od stanovnika, koji su se borili u ratu, odbili da mijenjaju ime samo zbog toga što je Hitler pokušao da ga predstavi u negativnom svjetlu.

Senator Džejms Skufis je na tviteru u četvrtak upitao da li bi debata izledala drugačije da je neko od članova vijeća bio Jevrejin.

On je rekao da će, pošto odbor ne želi da "uradi pravu stvar", usvojiti zakon koji će zabraniti upotrebu ovog imena.

Since the town board won’t do the right thing, I’ll be introducing legislation prohibiting use of the name. I imagine their debate would’ve looked very differently if one of the Town Board members was Jewish. https://t.co/JUoonGT8sk