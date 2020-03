Građani provincije Hubei izašli na ulice nakon dva mjeseca

GUANGŽU - U kineskoj pokrajini Hubei, koja je bila žarište virusa korona, danas su poslije nekoliko mjeseci ukinuta drastična ograničena kretanja.

Tako sada više od 50 miliona žitelja provincije Hubei može da putuje. Neki aerodromi i željezničke stanice ponovo rade nakon dva mjeseca, mada su škole i dalje zatvorene.

Kineska televizija prikazuje snimke na kojima se vidi kako stanovnici radosno izlaze na ulice i poslije više mjeseci mogu da napuste provinciju, prenosi "BBC".

Ipak, izolacija se ukida postepeno, a stanovnici grada Vuhan izaći će iz karantina tek 8. aprila.

U posljednja 24 časa u Kini nije otkriven nijedan slučaj lokalne zaraze, ali je registrovano 47 slučajeva oboljelih koji su došli iz inostranstva, a riječ je uglavnom o Kinezima koji se vraćaju kući.

Since March 19th trains have arrived from #Hubei to #Guangzhou this is the 8th train to arrive, it came from #Huanggang and its final stop is Shenzhen north. All on board are migrant workers #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/mzf4PzQkdd