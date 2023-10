Građanin brutalno izvrijeđao Trudoa, a ovaj se pravdao (VIDEO)

OTAVA - Kanadski premijer Džastin Trudo pozdravljao se sa okupljenim građanima prilikom skupa čiji detalji nisu poznati, a onda se dogodila neprijatna situacija.

Naime, dok se Trudo rukovao sa okupljenima uz osmjeh, jedan od prisutnih je u trenutku kada je premijer došao do njega iznio salvu uvreda na njegov račun.

"Neću da se rukujem sa tobom, ti si je**no go**o! Sj**ao si cijelu ovu državu. Može li neko da priušti dom? Naplaćujete ljudima porez na ugljenik", rekao je muškarac koji se ne vidi na snimku.

Trudo je bio iznenađen njegovom reakcijom, pa je pokušao da nastavi razgovor i da se opravda.

Ipak, muškarac nije bio raspoložen da sluša već mu je poručio da se ne slaže sa politikom podrške Ukrajini i Volodimiru Zelenskom.

Na to mu je Trudo odgovorio da onda nastavi da sluša Putina, dok je muškarac ljutito rekao da nema gdje da ga čuje jer je na snazi Trudoova propaganda.

On je iznio još nekoliko uvreda na račun kanadskog premijera, dok se Trudo udaljavao da bi ušao u automobil i otišao, prenosi B92.

Opisanu situaciju možete pogledati u videu u nastavku:

A man just slammed Trudeau right to his face: “I’m not shaking your hand, you’re a piece of . You f’d up the entire country! Can anybody afford a home? You’re charging people Carbon taxes while you have NINE V8s idling!” pic.twitter.com/yRccBZwuc4