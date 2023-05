Gradonačelnik Istanbula zaprijetio na bosanskom: E vala nećeš Tajip (VIDEO)

ISTANBUL - Gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu uputio je uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u Turskoj oštru poruku aktuelnom šefu države Redžepu Tajipu Erdoanu i to na bosanskom jeziku.

Tursku, podsjetimo, sutra čeka drugi krug predsjedničkih izbora, a snage će odmjeriti Redžep Tajip Erdoan iz vladajuće Partije pravde i razvoja (AKP) i Kemal Kiličdaroglu iz Republikanske narodne partije (CHP).

Imamoglu se posljednjih dana aktivno uključio u predizbornu kampanju u Istanbulu. Posjetio je između ostalog i predgrađe Bajrampašu gdje velikim dijelom žive ljudi iz BiH.

"Strpljenjem i osmijehom ubijedićemo ćemo naše okruženje i odvesti ih do glasačke kutije. Nećemo ostaviti nijednu osobu iza sebe" poručio je Imamoglu.

Gradonačelnik Istanbula se u jednom momentu obratio i na bosanskom jeziku i poručio Erdoanu da neće osvojiti još jedan mandat, navodi "Kurir".

"E vala nećeš Tajip" rekao je Imamoglu na oduševljenje prisutnih.

Both Erdogan's alliance and opposition do everything to attract Turkish Balkan diaspora's vote. In this video, Istanbul Mayor Imamoglu even speaks in Bosnian in Yildirim, a Bosniak getto. "Ee Vala Nećeš Tajip" "I swear Tayyip, You will not [win]" pic.twitter.com/cp1ulSo62k