Gradonačelnik Njujorka proglasio 26. februar Danom srpskog nasljeđa (FOTO)

Gradonačelnik Erik Adams je odredio 26. februar kao Dan srpskog nasljeđa u Njujorku, a ceremonija podizanja srpske zastave održaće se u ponedjeljak u Bowling Green parku.

U znak kulturnog poštovanja, gradonačelnik Erik Adams je proglasio 26. februar kao Dan srpskog nasljeđa u Njujorku, priznajući i odajući počast neprocjenjivim doprinosima srpsko-američke zajednice koja je slijedila svoj američki san.

Ovaj proglas postavlja temelje za svečanu ceremoniju podizanja srpske zastave koja će se održati u Bowling Green parku u ponedjeljak. Najava upućuje srdačan poziv svim Njujorčanima da se pridruže u svečanostima koje počinju u 10 časova ujutru 26. februara.

Dodajući značajnost prilike, generalni konzul Republike Srbije Vladimir Božović će stati uz gradonačelnika Adamsa tokom ceremonije podizanja zastave. Ovo označava istorijski trenutak, jer je prvi put da je Dan srpskog nasljeđa zvanično proglašen u Njujorku, i srpska zastava će svečano biti podignuta u prisustvu kako Adamsa tako i Božovića.

"Srbi u Americi već dugo jačaju pet njujorških oblasti, i nastaviće da igraju ključnu ulogu dok preduzimamo hrabre korake kako bismo unaprijedili naš globalni grad. Zajedno ćemo nastaviti da radimo na tome da pet njujorških oblasti ostanu inkluzivno i dinamično središte prilika za sve", navodi se u proglasu.

Proglas elegantno ističe srpsku istoriju otpornosti i živo kulturno nasljeđe, koje seže u njenu tešku borbu za autonomiju od Osmanskog carstva u 19. vijeku. Prepoznajući značajan događaj sticanja međunarodne nezavisnosti Srbije na Berlinskom kongresu u julu 1878. godine, gradonačelnik Adams odaje počast dugotrajnom nasljeđu ove nacije.

Od njenih veličanstvenih vizantijskih i rimskih arhitektonskih dostignuća do raskošnih kulturnih tradicija, književnosti i izvođačkih umjetnosti, kulturno bogatstvo Srbije slavi se u proglasu. Svečanosti u Bowling Green parku pružaju neponovljivu priliku Njujorčanima da prodube svoje razumijevanje i poštovanje srpskog nasljeđa u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Ponosim se što vodim grad sa dinamičnom srpskom populacijom koja je decenijama dala ogroman doprinos tkanju našeg građanskog, kulturnog i ekonomskog života", izjavio je Eric Adam u proglasu pred svečanu ceremoniju podizanja zastave.

U subotu, gradonačelnik Adams i generalni konzul Republike Srbije Vladimir Božović su se sastali radi finalnih priprema pred dugo očekivani događaj.

We are thrilled to invite you to join us in celebrating the proclamation of Serbian Heritage Day by Mayor Eric Adams at the Serbian Flag Raising Ceremony - Bowling Green Park, February 26, 2024, at 10:00 A.M. pic.twitter.com/4RY1UBfzAm