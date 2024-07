Gradonačelnik šeta sa građanima da ispuni obećanje

VALDOBIJADEN - Lučano Fregoneze (47), osvojio je treći mandat gradonačelnika Valdobijadena, grada u sjevernoj regiji Veneto, u junu, uz obećanje da će bolje voditi računa o svom fizičkom zdravlju i pokušati da se vrati na 90 kilograma koliko je imao kada je izabran prvi put prije deceniju.

Fregoneze, koji sada ima 140 kilograma, okrivio je za povećanje tjelesne težine "društvene obaveze" i dugo radno vrijeme, prenio je "The Guardian".

"Svakako, bilo je (to) i pitanje ljenosti i sjedelačkog načina života, ali to što sam bio gradonačelnik značilo je da se više ne bavim sportom ili fizičkom aktivnošću", rekao je Fregoneze.

On je kazao da je drugi problem to što uživa u jelu i piću jer se u Valdobijadenu dobro jede i pije, pa nije lako držati dijetu.

Valdobijadene, grad od oko 10.000 stanovnika, nalazi se u srcu brdovitog regiona u kome se proizvodi čuveni proseko.

Ali ovo pjenušavo piće, koje ima manje kalorija u poređenju sa prosječnom čašom bijelog vina, nije krivac.

"U društvu uživam povremeno u čaši proseka, ali više je kriva hrana i neredovno uzimanje obroka. Jedem možda samo jednom dnevno, ali kasno uveče. To nije estetski problem: počeo sam da se ne osjećam tako dobro, naporno mi je da hodam i dišem, a koljena i leđa me bole. Imam 47 godina, (to su) godine kada morate obratiti pažnju na svoje tijelo. Na sreću, inače sam zdrav", rekao je on.

Fragoneze je kazao da mu je prijatelj predložio da zajedno šetaju četvrtkom uveče, kada se sastaje sa žiteljima, ali je onda on odlučio da kombinuje te dvije stvari.

"Šetnja od 5.5 kilometara, koja uključuje oko 250 metara uzbrdo, počela je prije nekoliko nedjelja, a prva je privukla 45 ljudi. Nedjelju dana nakon toga bilo ih je 113, a prošle nedelje 215 i 12 pasa", rekao je Fragoneze.

On je odlučan da postigne svoj cilj, a možda kasnije i počne da džogira, prenosi "Telegraf".

