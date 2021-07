Gradonačelnik u Belgiji davao izjavu, iza njega poplava srušila kuću

U Pepinsteru, gradu na istoku Belgije, srušilo se desetak kuća nakon što je rijeka Vesdre poplavila grad. Evakuisano je više od hiljadu kuća.

Sky News je objavio snimku razgovora s gradonačelnikom Pepinstera, koji je prekinut kad se zbog poplave počela urušavati jedna od kuća. Na snimku se vide stanari koji bježe preko krova.

This is the moment an interview with the mayor of Pepinster in Belgium was interrupted by the sight of a flooded building collapsing and people escaping on the roof. Latest here: https://t.co/UIeH5RN2qL pic.twitter.com/EgN1CNAe7r