Granatiran Izrael nakon ubistva palestinskog komandanta

Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Izraela "Gvozdena kupola" presreo je desetine raketa koje su lansirane sa teritorije Gaze, javlja Rojters.

Izraelska vojska je objavila video-snimak lansiranja raketa.

Izrael je u avionskom napadu koji je jutros izveden u Pojasu Gaze ubio vrhovnog komandanta palestinske grupe, na šta je iz palestinske enklave odgovoreno raketnim napadom na izraelske gradove, uključujući i Tel Aviv.

Izraelska vojska je saopštila da je u vazdušnom napadu ubila komandanta ekstremističke grupe Islamik džihad Abu el Atu u njegovoj kući u Pojasu Gaze, što je ta grupa i potvrdila.

WATCH: Israel's Iron Dome in action as it intercepts rockets above central Israel. Approx. 20 out of the 50 rockets fired by Islamic Jihad from #Gaza at Israeli civilians have been intercepted. pic.twitter.com/qy8uBMc4dL