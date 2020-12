Grci će Božić provesti "na sigurnom"

ATINA - Odgovor na pitanje kako ćete provesti Božić ove godine jeste "na sigurnom", jer građani tokom sezone praznika moraju da svedu aktivnosti i praznična okupljnja na minimum, izjavio je danas vladin portparol Steljos Pecas na televiziji ANT1.

Na brifingu u petak o pandemiji virusa korona, zamjenik ministra za civilnu zaštitu i upravljanje krizama Nikos Hardalias pozvao je Grke da imaju na umu da, iako je porodicama dozvoljeno da se okupljaju tokom Božića u grupama do devet osoba, poželjno je da se ne sastaju sa starijim rođacima, "kako bi ih zaštitili i sačuvali od izlaganja virusu korona", prenosi grčka agencija ANA.

Pecas je ponovio da je vrijeme početka policijskog časa pomjereno za jedan sat, od 21 do 22, od sutra. Vrijeme završetka policijskog časa, to jest u pet ujutru, ostaje takvo kakvo je, pojasnio je on.

Što se tiče rezultata samita EU ove nedjelje, on je rekao da je odobrenje proširene liste sankcija za pojedince ili entitete uključene u ilegalne aktivnosti Turske u istočnom Mediteranu "korak u dobrom smjeru". Još jedan takav korak je priprema izvještaja koji ponovo procjenjuje sve aspekte odnosa EU i Turske, kao što je najavio visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj, "koji je rekao da će ga pripremiti do marta", dodao je on.

"Iako su ovo dva manja koraka u pravom smjeru - ne onako hrabra kao što smo očekivali", rekao je Pecas, "moramo zapamtitiono što je premijer Kirijakos Micotakis rekao nakon samita EU u petak: da se EU polako kreće; nama je važno, međutim, da se EU ne pokaže sporijom od očekivanja evropskih građana, Grka i Kiprana".