Grci protestuju zbog sudara vozova, bačen suzavac (VIDEO)

ATINA - Večeras su na ulicama Atine izbili neredi i protesti kada je veliki broj protestanata, bjesnih na Vladu, izašao na ulice zbog sudara vozova. Kako se navodi po društvenim mrežama policija je reagovala suzavcima na demonstrante.

Razlog bijesa je naime to što je Vlada privatizovala željezničku kompaniju "Helenik Train" koja trenutno upravlja putničkim i teretnim vozovima.

Policija je ljude na ulicama pokušala da zaustavi suzavcima.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je večeras da sve ukazuje da je ljudska greška uzrok nesreće u kojoj je poginulo više od 40 ljudi, ali da će biti formirana nezavisna komisija eksperata koja će sve da istraži.

As a result of the negligence of the Greek state, the death of 36 people in the Train massacre last night was protested in Athens. Greek police repeatedly attacked the protesters with chemical gasses. #Τεμπη #Τεμπη_Τραγωδια #Λαρισα #τρενα #τραυματιες #Antireport #Greece pic.twitter.com/V5E62VIunC