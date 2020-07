Grčka ključa, hiljade ljudi na ulici

ATINA - Grčka policija upotrijebila je u četvrtak uveče suzavac da bi rastjerala demonstrante koji su se okupili ispred parlamenta kako bi izrazili nezadovoljstvo nacrtom zakona kojim se ograničavaju javne demonstracije.

Na trgu Sintagma mogli su se vidjeti oblaci dima, a kako je prenio Rojters, na policiju su bačene tri gasne bombe.

Osim u Atini, protesti su održani i u 40 drugih grčkih gradova i na njima je učestvovalo oko 10.000 ljudi, prenosi AP.

Jedna manja grupa mlađih osoba izazvala je incident zbog čega su se drugi demonstranti, prije svega oni sa djecom, povukli sa mjesta dešavanja.

Athens, Greece. They are demonstrating on the topic of a new law restricting street protests. #Anonymous #Athens #Greece #GreeceGovernment #protest2020 #protests #protest #2020protestspic.twitter.com/fv843FvcbO