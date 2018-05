Grčka stala: Preko granice samo pješke

ATINA - Zbog generalnog štrajka grčkih sindikata, koji će, kako je najavljeno, trajati 24 sata, od jutros su svi granični prelazi prema Makedoniji i Albaniji u blokadi.

Granicu je moguće preći samo pješice, javili su makedonski mediji.

Jutros od 5 sati za soabraćaj su zatvoreni prelazi sa grčke strane ka Makedoniji na Bogorodici, Dojranu i na prelazu Medzitlija, gde je štrajk počeo sat kasnije.

Zatvoreni su i prelazi sa grčke strane ka Albaniji, a propuštaju se samo pješaci bez prtljaga.

Na graničnim prelazima su, javljaju mediji, velike gužve, a normalizacija saobraćaja se može očekivati u četvrtak u popodnevnim satima.

U Grčkoj je jutros počeo generalni štrajk u znak protesta zbog novog talasa mjera štednje koji je najavljen za predstojeće ljeto.

Kako prenose mediji, zbog štrajka, već su se stvorili veliki redovi na graničnim prelazima u Grčkoj, a planirani je da učesnici protesta marširaju centralnim ulicama Atine.

Štrajk je počeo u 10 sati po lokalnom vremenu.

Otkazani su brojni avionski letovi, kao i polasci brodova i vozova, a otežan je i javni saobraćaj, prenosi Katimerini.

Grke su na generalni štrajk, na startu turističke sezone, pozvali Generalna konfederacija zaposlenih Grčke (GSEE) i najveća sindikalna organizacija ADEDI.

Od početka krize 2009. godine, Grčka je dobila 260 milijardi pomoći pozajmice u zamenu za implementaciju mera štednje u javnom sektoru, ali i smanjenje penzija i povećanje poreza.

Kako javlja grčka novinska agencija ANA, gradski autobusi i trolejbusi će danas skratiti jutarnje i večernje smene, dok u četvrtak neće uopšte raditi zbog 24-časovnog štrajka koji je proglasila federacija njihovih sindikalnih organizacija.

Vozači tramvaja će takođe danas delimično obustaviti rad, i voziće između 9.00 i 21.00 sati.

Avio-kompanija Egean Erlajns je upozorila putnike na promene reda letenja i otkazivanje letova u sredu zbog obustave rada zaposlenih u kontroli letenja od 10:00 do 13:00 časova u Atini.

Šest letova Egean Erlajnsa i Olimpik Era će biti otkazano, a vreme poletanja na 50 linija će biti promijenjeno, o čemu putnici mogu da se informišu na veb sajtovima tih avio-kompanija ili pozivanjem svog putnog agenta.

Od danas će, takođe, tokom naredna 24 sata ostati usidreni i svi brodovi širom grčkih luka na poziv njihovog sindikalnog saveza Panhelenik Simen (PNO).

Generalnom štrajku će se pridružiti i svi privatni i javni masovni mediji u Grčkoj, uključujući i novinsku agenciju ANA, koji neće raditi 24 sata, počev od jutros od 06.00 sati, objavilo je Udruženje sindikata novinara u Atini, ESHEA.

Nationwide general #strike, possible traffic disruptions from 30 to 31 May - #Greece -> https://t.co/IFwBOnKsPV @VisitGreecegr #travelsecurity #BusinessTravel pic.twitter.com/evRxARAKsQ