Grčka traži pomoć od EU za borbu s požarima

ATINA - Grčka traži pomoć od Evropske unije kako bi se izborila sa šumskim požarima, koji su uništili domove i primorali na bjekstvo hiljade ljudi sa oboda Atine.

Portparol Civilne zaštite Spiros Georgiu rekao je za AP da će formalni zahtjev biti sastavljen kasnije danas.

Odluka je donjeta nakon što su regionalne vlasti proglasile vanredno stanje u istočnim i zapadnim djelovima šireg područja Atine, nakon što su požari podstaknuti snažnim vjetrovima zahvatili borove šume i primorske gradove s obe strane grčke prestonice.

Sa obe strane grčke prestonice Atine bjesne šumski požari u kojima su spaljene kuće, stanovništvo bježi, evakuisani su dječiji letnji kampovi, a nad Atinom pada pepeo i nebo je od dima prljavo narandžaste boje, navodi AP.

Intense wilfires on the national road Athens - Patras, Greece today, July 23! Near Athens. Video: Giannis Labropoulos / @Cyclone_Rhodes pic.twitter.com/C4fNzGK9r8