Grčka uvela oštre mjere u četiri okruga zbog novog žarišta

ATINA - U jednoj fabrici na sjeveru Grčke zaraženo je blizu 200 ljudi, prenosi Grik riporter.

Pojava novog zarišta izazvala je zabrinutost vlasti koja je nekoliko regiona u ovom dijelu zemlje stavila pod režim posebnih restriktivnih mjera.

U jednoj fabrici u okrugu Pela na sjeveru Grčke zabilježen je 191 slučaj zaraze korona virusom među 680 zaposlenih.

Fabrika je zatvorena do 18. septembra, a nadležni strahuju da su zaraženi radnici, i ne znajući za to, virus prenijeli na mnoge ljude, s obzirom na to da su u većim grupama putovali autobusom iz obližnjih sela i manjih gradova.

Okruzi Pela, Pijerija, Imatija i Kilkis stavljeni su pod poseban režim restriktivnih mjera, kako bi se širenje virusa stavilo pod kontrolu.

U ovim okruzima nošenje zaštitnih maski obavezno je i u zatvorenim i otvorenim prostorima, dok je održavanje bilo kakvih događaja i skupova više od devetoro ljudi, na javnim mjestima i u domovima, zabranjeno.

Nove mjere u četiri okruga Grčke biće na snazi do 25. septembra.

Prema poslednjim podacima, u Grčkoj je od početka pandemije korona virusom zaraženo više od 12.700 ljudi, dok je od posledica COVID-19 preminulo 300 pacijenata.