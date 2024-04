Grčki list: Turci okreću leđa Erdoganu

ATINA - Na juče održanim lokalnim izborima u Turskoj predsjednik Redžep Tajip Erdogan pretrpio najveći izborni poraz i više nije nepobjediv u turskoj političkoj areni, navodi se u danas objavljenoj analizi grčkog Katimerinija.

Kako se navodi nije u pitanju samo gubitak tri grada - Istanbula, Ankare i Izmira, već i prvi put od 1977. dominacija na nacionalnom nivou opozicione Republikanske narodne partije (CHP) Mansura Javasa, aktuelnog i po svemu sudeći budućeg gradonačelnika Ankare.

Dodaje se da je Erdogan platio loše stanje ekonomije, koje se pogoršalo u posljednjih šest mjeseci, i svakako mora da bude zabrinut jer se do sada smatrao najpogodnijim za upravljanje problemima zemlje, čak i ako ih je sam izazvao.

"Sada se čini da mu značajan dio sunarodnika okreće leđa", navodi u analizi Katimerini.

Erdogan je u Istanbulu bio suočen sa svojim izborom u prošlosti da snizi prosečnu starost penzionera, olakšavajući primanje penzije čak i ispod 50 godina, što je rezultiralo da 30 odsto birača najvećeg grada Turske pripada ovoj starosnoj kategoriji.

On sada ima dovoljno vremena da odvagne svoje opcije do narednih izbora 2028. godine, a dva glavna pitanja su da li će da promeni svoju ekonomsku politiku i u kojoj mjeri će se ponovo okrenuti nacionalistima i kako će to uticati na spoljnu politiku.

Kako se navodi, budući da je Erdogan sada oslabljen, njegov manevarski prostor se smanjuje, posebno protiv onih koji se smatraju neophodnim, kao što su SAD.

"Čak i ako pooštri svoju retoriku prema Grčkoj, ograničenja koja proizlaze iz novog političkog pejzaža u pogledu njegovog odnosa sa Zapadom gotovo zabranjuju avanture. I naravno, mnogi ljudi u inostranstvu sada su sretni što se Erdogan politički 'zbližio' i više mu nije tako lako da nametne svoju agendu. Međutim, situacija na Kipru postaje sve zabrinjavajuća, jer je turski predsednik obezbedio veći stepen tolerancije sa Zapada i ovo pitanje je omiljena tema nacionalističkih krugova Turske. Zbog toga je potrebna velika pažnja i u tu svrhu mora da se pošalje jasna poruka Ankari da Atina neće prihvatiti pokušaj nametanja Kipru svršenog čina", navodi se u analizi.

