ATINA, ZAGREB - Dok je Cipras kao premijer skretao Sirizu prema centru, ND Micotakisa skretala je udesno u skladu s talasom populizma koji je preplavio zapadne zemlje.

Podsjetimo, Aleksis Cipras, dosadašnji grčki premijer i vođa ljevičarske Sirize, izgubio je u nedjelju na Vanrednim parlamentarnim izborima. Pobijedio ga je Kirijakos Micotakis, predsjednik desničarske Nove demokratije, i to ne sa malom razlikom.

Kako piše portal Politico u članku zanimljivog naslova "Grčki trojanski Tramp", Micotakis je i došao na čelo ND-a zahvaljujući ultradesnom krilu ove stranke koje predvode Samaras i Adonis Georgiadis, bivši ministar zdravstva u Samarasovoj vladi.

Osim standardnih desničarskih tema poput protivljenja daljoj imigraciji i davanju prava LGBT manjini, ND je kapitalizovala na sporazumu koji je Cipras potpisao s vladom Makedonije na temelju kojeg je ova zemlja bivše Jugoslavije promijenila ime u Sjeverna Makedonija. Takvo kompromisno rešenje je razriješilo dugogodišnji spor zbog kojeg je Grčka kočila ulazak susjedne zemlje u EU i NATO, ali je izazvalo ogorčenje grčkih nacionalista.

Uprkos tome što su sporazum podržali svi, od grčke i makedonske vlade do EU-a, NATO-a i SAD-a, a protivili su mu se samo ND, makedonska opozicija i Rusija - ili baš zbog toga - ND se na ovom talasu nezadovoljstva vratio na vlast.

Ciprasu nije pomoglo ni to što je treći i posljednji program finansijske pomoći uslovljene mjerama štednje završio prošle godine i što je Grčka dobila preko potrebno ublažavanje duga. Zemlja i dalje grca u dugu koji iznosi 180% BDP-a. A taj BDP je čak 25% manji nego prije početka finansijske krize. Nezaposlenost je i dalje na 18%, najviša u cijeloj EU. Stotine hiljada Grka u međuvremenu su emigrirale.

Pomalo zbunjujuće u pobjedi ND-a je što samog Micotakisa više prati reputacija prozapadnog liberala i reformatora bliskog poslovnim krugovima nego tvrdokornog nacionalista.

Ovaj bivši bankar koji obećava rezanje poreza i birokratije, diplomirao je na elitnim američkim univerzitetima Harvard i Stanford, a dolazi iz gotovo dinastijske političke porodice- sin je bivšeg premijera, brat bivše ministarke spoljnih poslova i ujak pokrajinskog guvernera.

Stoga njegov povratak obilježava i povratak "familiokratije" u grčkoj vladi, tradicije koju je Aleksis Cipras prekinuo kada je stupio na vlast u dobi od 40 godina. Pitanje je hoće li sada Micotakis uspjeti da zauzda ekstremiste u svojim redovima ili Grčku čeka novo razdoblje polarizacije i razdora koje će ugroziti ionako krhki oporavak.

