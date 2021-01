Grenel: Moramo da čestitamo Bajdenu jer volimo Ameriku

VAŠINGTON - Izaslanik bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Pištine Ričard Grenel čestitao je novom predsjedniku SAD Džou Bajdenu stupanje na dužnost.

Grenel je u objavi na Twitteru naveo:

"Moramo da čestitamo novom američkom predsjedniku Džou Bajdenu jer volimo Ameriku".

"Želimo mu da uspe da ojača našu veliku zemlju. I ne smijemo da radimo ono što je druga strana radila nama prije četiri godine – da uzaludno i lakomisleno budemo protiv svega što on radi", napisao je Grenel.

We must congratulate the new American President @JoeBiden because we love America. We want him to succeed in making our great country stronger. And we must not do what the other side did to us for 4 years - gratuitously & recklessly be against everything he does.